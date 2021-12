Aldo Montano ieri sera ha fatto una live in cui ha risposto alle domande dei suoi fan. Lo sportivo ha detto cosa pensa di Soleil Sorge e poi ha criticato alcuni comportamenti di Alex Belli. Queste parole non sono andate giù al ‘Man’, che poco fa su Twitter si è scagliato contro l’ex coinquilino.

E a proposito di questo, ieri durante la lunga diretta di Aldone è intervenuto anche FIlippo Magnini con un commento molto particolare.

“Vedo che mi chiedete in tanti un parere su Alex Belli. Noi all’inizio del reality eravamo amici e con Manuel ci chiamavamo i Moschettieri. Poi avete visto la litigata e tutto il resto delle soap. Che poi non sappiamo ancora se sia stata una roba finta o vera.

Penso che se è stato tutto fake è orrendo perché ha preso in giro noi gieffini e voi pubblico. Anche se è tutto reale non è bello, forse è ancora peggio, perché così facendo, da uomo ha mancato terribilmente di rispetto alla propria donna e anche ad un’amicizia o amore che stava nascendo all’interno della casa con Sole. Insomma, in tutti e due i casi non ha fatto una bella figura. Poi le coppie sono liberissime di gestire le cose come vogliono, però io rispetto la mia donna e gli altri facciano quello che gli pare e pensino a loro stessi”.