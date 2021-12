Alex Belli show al GF Vip.

Oggi pomeriggio i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ricevuto dei videomessaggi da parte dei loro parenti ed amici che li hanno rassicurati e cercato di convincere ad accettare il prolungamento del reality.

Manila Nazzaro ha ricevuto un video da parte del compagno Lorenzo Amoruso, Giucas Casella da suo figlio James, mentre Carmen Russo da Enzo Paolo Turchi e sua figlia Maria. Per Davide Silvestri c’è invece stata la fidanzata, mentre per Manuel Bortuzzo suo fratello ed il padre.

Sophie Codegoni ha ricevuto un video messaggio da parte dei genitori, Aldo Montano invece dalla sorella e dalla nipote. Miriana Trevisan ha avuto l’ex compagno Pago con loro figlio, Soleil Sorge sua mamma. Per Gianmaria Antinolfi ha inviato un saluto suo fratello, per Francesca Cipriani il fidanzato e per Katia Ricciarelli un suo caro amico. Lulù e Jessica, infine, hanno ricevuto un video da Clarissa che le ha esortate a restare in gioco.

Alex Belli cerca di scardinare la porta rossa: “Apritemi non me ne frega niente di questo gioco!”

Tutti hanno ricevuto un supporto. Tutti. Tranne Alex Belli. Per questo motivo l’attore furioso è corso verso la porta rossa ed ha cercato di scardinarla pur di abbandonare la casa. La stessa Carmen Russo preoccupata ha detto “si sta facendo male!”.

“Apritemi sta porta, vaffanc*lo, non me ne frega un c*zzo di questo gioco di m*rda! Apritemi c*zzo! Non sono scenate me ne vado a f*nculo!”.

Una crisi molto simile (seppur per motivi diversi) da quella avuta qualche sera fa da Lulù Selassié quando in lacrime si è chiusa in bagno.