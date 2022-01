Durante un momento di confidenze con Miriana Trevisan, Delia Duran ieri ha rivelato che lei e Alex Belli non sono riusciti ad avere un figlio in maniera naturale: “Sai è una cosa un po’ delicata, per adesso non abbiamo avuto un figlio, ma proviamo da tanto. Lo cerchiamo da molto tempo e non arriva. Diciamo che a questo punto ci vuole un metodo un pochino più forte e particolare“.

Anche l’attore di CentoVetrine a Verissimo aveva espresso il desiderio di diventare padre: “Devo chiedere scusa perché non ho saputo gestire un momento di sbalzo, di passaggio, eravamo su una linea giusta io e Sole c’è stato un momento di passaggio e io di questo le chiedo scusa. Il matrimonio con la mia Delia? Certo arriverà. Prima facciamo un piccolo Belli e poi vedremo, anche se non siamo una coppia che ha bisogno di carte“.

Alex Belli e la risposta alle rivelazioni di Delia.

A meno di 24 ore dalle confessioni della Duran, il marito ha risposto con un tweet in cui ha parlato della sua voglia di diventare padre.

“Diventare papà e mamma è una chiamata di Dio! E’ una vocazione. Dio è AMORE ETERNO, che si dona incessantemente e ci chiama all’esistenza. È un mistero che, però, la Provvidenza ha voluto affidare a Noi chiamati ad amarsi totalmente e senza riserve”.

Katarina Raniakova, l’attacco all’ex marito.

L’ex moglie di Alex Belli in passato ha avuto una caduta di stile, quando in un messaggio al vetriolo affidato ad Instagram ha dichiarato che l’attore non potrebbe avere figli: “Ragazze non vi fate prendere in giro con il discorso di fare figli. Lui non può averli. Fidatevi, abbiamo fatto qualsiasi cosa per avere un figlio. Non vi fate portare dai medici, prendere ormoni e fare cure. E’ una cosa molto triste e io ci ho sofferto tanto ma vi prego, non vi fate prendere in giro. Alla fine io penso che se qualcuno superiore ha pensato che lui non può averli, ci sarà un motivo. I figli non si fanno così, con una donna e poi, un mese dopo dire di amare un’altra“.