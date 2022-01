Ormai sono passati 20 giorni dalla squalifica di Alex Belli, ma il ‘Man’ non riesce a non pensare ancora alla sua amica speciale. Dopo essere tornato al GF Vip per parlare con Soleil Sorge ed averle dedicato una canzone, ieri l’attore ha creato un videomontaggio con i momenti più belli della soap Chimica Artistica: Non è un Game, il tutto accompagnato da una didascalia ‘altruistica’: “Questo è il GF Vip 6. Le alchimie artistiche“.

Alex Belli e lo spoiler su Delia.

Diverse testate nei giorni scorsi hanno annunciato l’arrivo di Delia Duran al GF Vip come concorrente. Deianira Marzano ha poi parlato di un rinvio a causa della presunta positività al Covid della Pantera del Sud America, che però ha smentito tutto: “Sto benissimo e vorrei smentire chiunque ha messo in giro questa bugia sul CoronaVirus. Questa notizia è infondata, si tratta di un’informazione falsa. Per questo vorrei tranquillizzare tutti quelli che mi hanno scritto in questi giorni. Anche l’ultimo tampone che ho fatto è negativo e non è vero quello che avete letto“.

Tutti pensavano quindi ad un ingresso fissato per il 3 gennaio (come riportato da molti siti), eppure non sarà così. A svelarlo è stato proprio Alex Belli. L’ex gieffino la notte del 31 dicembre ha pubblicato diverse storie in cui festeggia con Delia e altri amici. Questo significa che la Duran non è chiusa in hotel per la quarantena obbligatoria per tutte le new entry del GF Vip. A questo punto c’è da capire se il suo arrivo è soltanto rimandato, oppure se gli autori hanno deciso di non farla più entrare.

Alla fine l’ingresso di Delia Duran salterà perché ovviamente doveva stare in quarantena e invece era a festeggiare il capodanno. Perciò Soleil Sorge sarà più contenta?😂#GFvip pic.twitter.com/7khL9yGbPd — ✴️ ♊ ℳ ♊ ✴️ (@MichaelRomina26) January 2, 2022