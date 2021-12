La notizia dell’allungamento del Grande Fratello Vip non ha scosso Alex Belli, dato che il man è un artista ed è sempre pronto al game. Parlando con Soleil Sorge, però, ha messo le cose in chiaro.

“L’allungamento? Lo sapevamo. Febbraio, marzo, poco cambia. Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la nostra storia è finita. Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì”.

L’attore di CentoVetrine ha poi ribadito di “voler sentire Delia e parlarle” perché:

“Non voglio andare avanti qua dentro e vedere quelle paparazzate del C, non è quello che voglio, non è quello che speravo, non è quello che sono (?). Io voglio stare qua ed essere libero e non sentirmi in colpa se ti voglio bene, non voglio che qualcuno dica che tu Soleil rubi i mariti alle altre”.

Alex Belli: “Delia, perché non sei venuta?”

“Sono tre puntate che Alfonso le ha chiesto di venire, perché non è venuta? In questi tre anni abbiamo vissuto l’amore più bello io e lei, i viaggi, la musica, l’arte. Perché ora ha perso la direzione? Forse per colpa mia? Io la amo e penso a lei tutti i giorni, ma voglio bene anche a te”.

Riferendosi poi alle foto del bacio fra Delia e l’uomo misterioso, ha concluso:

“Chi è quello? Chi è quella gente? Dove stai andando da sola? Non è la mia gente, non è il mio mondo, non è chi mi circonda. Dove stai andando? Persa con lo sguardo perso nel vuoto… Hai perso tutta la nostra luce, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”.

Alla fine l’attore ha deciso di restare in gioco. Conclusione? Ciao, ciao, Delia.