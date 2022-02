Alex Belli e Delia Duran alla fine si sono lasciati davvero (?).

Inizialmente era stata lei a chiudere la storia, salvo poi ripensarci. Poi è stato lui a lasciarla con un post su Twitter salvo poi cambiare idea. Infine è stata di nuovo lei a prendere questa decisione togliendosi la fede durante una festa sabato sera. In puntata l’attore ha provato a riconquistarla, ma la pantera sud americana è rimasta ferma nella sua posizione.

“Amore mio, ascoltami bene: quando ci siamo lasciati ti ho detto di tenere ben presente quello che noi siamo e quello che abbiamo vissuto” – ha esordito Alex Belli – “Questo è un percorso molto difficile e che la casa è una bolla, che ti porta anche fuori strada. Tieni presente la nostra famiglia, tua madre. […] Volevo che tu potessi fare questo percorso non sentendoti condizionata dalla mia amicizia con Soleil, ma è chiaro: io scelgo te, sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa, non vacillare mai. Amore è libertà. Questo è quello che ci siamo promessi”.

Niente da fare però, Delia è rimasta ferma nella sua scelta (fino alla prossima puntata almeno).

“In questi quattro mesi ho sofferto tantissimo, per cui – visto che ho superato il limite – ho deciso di prendere una posizione ed è questa, basta. Non voglio prendere in giro le persone che ci guardano e me stessa. Ho preso questa decisione. Questo gioco psicologico basta e avanza, ora ho deciso di essere libero. Chiudiamo questa storia: tu prendi la tua strada, io prendo la mia. Se vuoi risolveremo fuori questo gioco. Ora vorrei dare un punto finale alla nostra storia. Questa è la mia posizione e la continuo a mantenere”.