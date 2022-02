Delia Duran ormai da una settimana è convinta di voler chiudere la storia d’amore con Alex Belli e adesso anche lui sembra non credere più così tanto al loro legame. La Pantera del Sud America dice che se avesse avuto una sua indipendenza economica e una casa tuta sua avrebbe lasciato da tempo il marito, ma lui l’ha smentita a Casa Chi. Il Man ha dichiarato di essere pronto ad accettare l’addio della compagna ed ha aggiunto che Delia ha un posto dove stare anche in caso volesse abbandonare la Factory.

“Se mi lascerà davvero? Allora, prima di tutto devo fare delle precisazioni. Lei non dipende da me. Mi dispiace quando lei dice che non ha una casa e un posto dove andare. Lei ha la sua vita, le sue cose. Quando dice che non ha un posto dove stare se mi lasciasse è una bugia, perché lei ha una sua stabilità economica, un suo mondo separato dal mio. Poi adesso è libera di fare quello che vuole. Tutti dobbiamo fare la nostra strada e la propria vita. Se il nostro destino è quello di separarci ci separeremo. Se lei deve fare la sua strada io sarò felice per lei.

“Se sono freddo con Delia è perché quando sono uscito ho trovato questa verità ad aspettarmi. Non sto dando colpe a nessuno, ma Delia non ha capito la mia complicità con Soleil. Non le è arrivata questa roba ed è entrata in un tunnel. Pensava che il mio amore per Sole potesse minare quello che avevamo io e lei. Devo dirvi la verità? Io non so se una donna che vede questa cosa qui in questo modo debba stare insieme con me”.