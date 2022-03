Pensavate di esservi liberati del Man? Illusi! Il ringleader di questa edizione del GF Vip potrebbe fare un secondo comeback alchemico. Alex Belli in un’intervista rilasciata a Casa Chi ha rivelato che adesso partirà alle Maldive per scattare un servizio fotografico e dopo vorrebbe anche girare una fiction, ma non esclude la possibilità di tornare al GF Vip 7 a settembre (confermato con Alfonso Signorini al timone).

“Se tornerò nella prossima edizione? Ma sai, per adesso diciamo che voglio un attimino disintossicarmi e desidero tornare al mio lavoro per far tornare a viaggiare il mio studio. Poi mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva, quindi voglio tornare a quello che so fare oltre i reality. Però poi chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere.

Sono felice per la vittoria di Jessica. Lei per me è una ragazza che ha fatto un percorso incredibile. Io sono stato vicino a lei fin da subito quindi sono contento. Poi sono felice anche per Delia, perché la vittoria non è tutto. Il percorso che abbiamo fatto io e lei è stato bello e abbiamo dato tutti noi stessi e questo va detto. Questo è stato il nostro GF Vip. Ci siamo esposti ed abbiamo messo in gioco tutto.

Se sono il vincitore immorale di questo GF Vip? Sento sempre ‘sei tu il GF’, ma sono frasi fatte. In ogni caso ho dato tanti contenuti e ho portato avanti molte dinamiche. Lo stesso vale anche per Soleil e Delia. Loro hanno danzato con me in questo percorso”.