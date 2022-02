Se pensavate che il triangolo fra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran fosse terminato con il man che sceglie la sud americana e la porta in bagno e Soleil che piange perché ha capito che lui non è tornato in Casa per lei vi sbagliate di grosso.

Nella mattinata, infatti, l’attore ha lasciato la sua camera ed è andato nel letto insieme alla Sorge dove ha pianto fra le sue braccia.

Cosa si siano detti non ci è dato saperlo, ma questo abbraccio sulle note di Blu Celeste di Blanco è troppo cringe.

Poco prima di questa scena, Soleil si era sfogata in lacrime con Alex.

“L’unica cosa che mi faceva stare bene erano i tweet che facevi, mi davano forza e ora non puoi più fare nemmeno quelli. […] A me l’unica cosa che mi faceva stare bene era la verità del rapporto che avevamo noi. Adesso non possiamo più avere quello e mi sento giù. Non sei qui per me, ma per recuperare il tuo rapporto per Delia. Tu sì ok sei qui, posso vederti, ma tanto stai lì a mettere lo smalto a Delia! Non ti vedo mai tutto il giorno”.

A quanto pare il senso di colpa o la paura di perderla hanno fatto reagire così Belli.

Alex Belli, Soleil Sorge lo rimprovera: “Non svegliarmi così prendi una direzione”

Poco dopo il risveglio la gieffina ha rimproverato il man chiedendogli di prendere una “direzione”. “Non venirmi a svegliare la mattina perché crea problemi […] volete vivere una vita da set? Buona vita“.