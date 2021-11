Il duro scontro tra Alex Belli e Aldo Montano ha scosso gli equilibri della casa del GF Vip. Lo sportivo ha dato delle spinte al coinquilino, che poi è scoppiato in lacrime e si è sfogato con Miriana Trevisan.

“Mi ha dato un ceffone mentre io ero seduto. Lui non può venirmi a dare un ceffone mentre ero seduto. Miri, te lo dico io, ha fatto uno sfida fisica e queste cose le conosco molto bene. Siamo su due campi diversi, io uso la voce e le parole, lui no. Ha usato la fisicità e a me non piace. Siamo nel gioco del Grande Fratello”.

Aldo dopo la discussione con Alex ha palesato la voglia di abbandonare il reality, ma gli altri gieffini l’hanno calmato. A rincuorare Montano c’hanno pensato anche delle fan, che fuori dalla casa del GF Vip con il megafono hanno urlato: “Aldo siamo tutti con te, sei grande!“. Ovviamente la mani non si alzano mai, nemmeno per dare una spintarella, ma con la successiva lite in giardino e la sua presa di posizione il campione olimpico ha finalmente dimostrato di non essere un concorrente che nasconde le proprie emozioni

Alex che continua va sottolineare che ha avuto uno schiaffone e che qua dentro è una roba grave.. e basta… #gfvip — Harleyquinn (@Harleyq55643990) November 2, 2021

alex sta facendo finta di piangere perché “non è facile svegliarsi e prendere uno schiaffone da un amico”, non può essere serio #gfvip — jade.♡ ||grand prix era|| (@scorpiojade_) November 2, 2021

Alex Belli si sfoga con Manuel Bortuzzo.

“Questa è una pedana come quella di scherma. Noi viviamo qui 24 ore su 24, ci possiamo scontrare, ma possiamo scendere giù dalla pedana e stringerci la mano. Poi ieri ha toccato una mia sfera privata. Ha parlato di un uomo che ama la sua donna e che qui dentro non le mancherà mai di rispetto. Ci sto male, ma ho accettato di fare questo gioco e so bene che se scherzo con Soleil potrebbero fraintendere. Come faccio io a svegliarmi e prendere uno schiaffone da parte di un amico? Capisci che questa cosa non è facile. Internamente sto male anche io ragazzi. Non è che penso ‘chi se ne frega’. Mi dicono dell’attore, ma ho dei sentimenti e non sto facendo una sceneggiatura”.