Questa settimana il magazine Nuovo si è occupato del triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Sulla copertina del giornale di Riccardo Signoretti si legge: “Alex Belli, il ‘diavolo’ del GF Vip ha un papà diacono che dà benedizioni in chiesa“. Sempre sulla cover c’è una foto del padre dell’attore, con un balloon: “Mio figlio si è allontanato dalla fede”.

Nel settimanale si fa riferimento a come l’ex gieffino ‘sia stato sedotto da una filosofia di vita materialista, in nome di una presunta libertà amorosa‘ e un giornalista ha chiesto al padre di Alex Belli di commentare. L’uomo però ha preferito non dire la sua in merito all’amore libero: “Sono una persona molto riservata che in tutti questi anni ha preferito non esporsi. L’unica eccezione l’ho fatta per il GF Vip, una cosa che comunque mi è costata molto anche in quell’occasione. Però avrei preferito non scrivere la lettera“. Il fratello di Alex invece si è limitato a dire che il loro papà non approva alcune cose che fa l’attore: “Nostro padre ultimamente non ha approvato certi atteggiamenti di Alex“.

Che dire, qui ci sta un amen artistico-telepatico…



Alex Belli: la lettera del padre arrivata al GF Vip.

“Sono contento dei rapporti di amicizia che hai instaurato fin dai primi giorni con alcune persone, che ti sia aperto rendendoti disponibile con il prossimo, proprio come io e la mamma abbiamo cercato di insegnarti. Da un po’ di tempo ti vedo un pochino diverso. Credo che stare lontani dai rispettivi cari generi situazioni di nervosismo. Io penso che tu ti sia allontanato un po’ dalla preghiera e un pochino dalla fede, quella che ha sempre tenuta unita la nostra famiglia. […] Sono sempre stato orgoglioso di te e di quello che hai costruito solo grazie ai sacrifici che hai fatto e la volontà di inseguire i tuoi sogni. Ti auguro di recuperare la luce nel cuore che, in questo momento, vedo un po’ spenta. Avendo sempre rispetto di te stesso, di Delia e della tua famiglia. Ricomincia a vivere la tua avventura con serenità, spensieratezza e gratitudine come facevi all’inizio. Abbi cura di te figliolo. Ti voglio tanto bene. Il tuo papà ‘orso’”.

Papà Roberto e l’orgoglio per suo figlio Alex: “Abbi cura di te” ♥️ #GFVIP pic.twitter.com/M5QbSPxRUU — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

“Spero di renderti un papà fiero di me” ♥️ #GFVIP pic.twitter.com/dskRt33lea — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021