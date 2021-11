Soleil Sorge ha qualche dubbio sull’onestà di Alex Belli , ma lui non ci sta e continua a giurare di non averla mai presa in giro. L’attore di CentoVetrine ha dichiarato di essere stato “incastrato” in tutti i reality che ha fatto e di essere vittima di una sorta di “maledizione”, perché ovunque va si parla di presunti tradimenti.

“Sono un artista e vorrei raccontare altro. Rido, scherzo con te, con David, facciamo spettacoli, raccontiamo storie e invece si parla sempre di cose diverse. Non è il mio gioco e non mi piace, non sono io questa roba qui. Mi spiace non avere risposte per te Sole, ma non so perché Delia abbia fatto quelle scene, non ci dormo la notte. A me del GF non me ne frega nulla. Dal punto di vista lavorativo mi interessa e da quello umano, ma questi cespugli qui non sono di mio interesse. Faccio miriadi di cose 24 ore su 24. Mi incastrano ogni volta, all’Isola mi hanno incastrato su sta roba, ovunque. Per me è una maledizione questa. Tutte le volte che faccio un cavolo di programma esce sta roba qui”.

Fossi in Netflix inizierei a produrre “Alex Belli e la maledizione della cornificazione“.

Alex Belli: “Non avevo voglia di raccontare questa roba anche da Barbara”.

“Andavo da Barbara d’Urso a fare tante puntate su sta roba qui. Tutte le volte sai come andavo nei suoi show? A mala voglia! Sì, perché non me ne fregava un ca**o di raccontare quella roba lì. Giuro non mi andava di parlare di quello. E poi tutti i siti che riportavano e scrivevano Alex Belli qui, lì, su, giù, a destar e sinistra. Mi facevo scorrere la m***a e lasciavo scivolare tutto. Le soap opera le ho già girate e più di una, vere non fasulle. Fosse per me non avrei parlato di queste cose né da Barbara, né a L’Isola, né qui. Purtroppo non c’entro, sono dinamiche esterne che si creano, adesso non ho potere, viene tutto da fuori e non da qui. Vengo messo in dubbio come persona e artista”.

Con tutto il bene del mondo, ma di cosa avrebbe dovuto parlare Alex Belli dalla d’Urso se non del gossip sulle su (tante) storie d’amore?

