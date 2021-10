Nei giorni scorsi Alex Belli ha parlato del suo legame con Soleil Sorge e della forte complicità che c’è tra loro. Oggi l’attore in un momento di relax in giardino con Sophie Codegoni è stato più preciso. Il gieffino ha ammesso di avere una grande connessione con la coinquilina ed ha anche fatto intendere di essere attratto, ma ha poi corretto il tiro dicendo che non la vede come una compagna di vita.

“A me Soleil piace tantissimo, mi piace davvero tanto come compagna di viaggio, come amica, come quello che stiamo facendo qua. Durante il giorno noi ci cerchiamo perché io, lei e Davide siamo una specie di compagnia teatrale e mi piace tantissimo la sua ironia, ma come non mi piace assolutamente come ipotetica donna da avere al mio fianco. Lei è disordinata e un sacco di cose. Non ci convivrei insieme, ma ci farei un viaggio volentieri. Lei è super divertente, ha un’ironia che mi piace. Sto con lei tutto il giorno e ci conosciamo ormai. Ogni giorno ci scopriamo sempre di più. Tra noi c’è tanta affinità capisci?! Noi possiamo unirci e passare dei momenti stupendi. Però senza che andiamo a finire nell’attrazione fisica, che ci potrebbe anche essere, ma tu la trattieni. Perché siamo esseri umani che sanno pensare”.

Alex a Sophie : a me Soleil piace tantissimo come compagnia di viaggio, durante il giorno ci cerchiamo, il suo modo di fare come donna.#gfvip pic.twitter.com/WbZ1YMaAvc — 🍭 (@Sottonaebasta) October 28, 2021

Alex: “soleil sembra forte e tu conosci quella sua parte, ma quando la sera andiamo a letto io la sento che si mette il cuscino in testa per piangere”🥺😭 #gfvip pic.twitter.com/vUWVSCIJhO — Våle🐍; MAMMAMIA (@Vale41229116) October 28, 2021

Alex Belli sulle parure della moglie.

Belli ha poi parlato delle paure di Delia: “La paura di mia moglie era questa. Lei ha visto le princess, la tua clip e mi ha detto ‘ mi raccomando Alex, fai attenzione’. Io l’ho rassicurata. In studio ogni giorno io ho le più belle donne della moda, eppure non succede nulla. Quindi lei deve stare davvero tranquilla. Mi sto vivendo questa avventura in modo molto spontaneo, ma lei non deve preoccuparsi“.

Sophie Codegoni ha dato un buon consiglio ad Alex Belli: “Ok tutto, capisco ciò che dici e continua ad essere amico di Soleil. Però in puntata quando parleranno del vostro rapporto devi essere chiaro. L’altra volte tu e lei eravate ambigui e imbarazzati. A questo giro dovete specificare che siete amici senza lasciar intendere altro“.

Intanto Delia Duran dopo le parole del marito su Soleil ha pubblicato una storia ambigua: “A ogni male ci sono due rimedi: il tempo e il silenzio“.