Alex Belli è il jolly di Canale 5 ed in attesa di rivederlo nella casa del Grande Fratello Vip (dove rientrerà per due settimane in qualità di guest star) ieri sera è stato ospite a C’è Posta Per Te invitato espressamente da Maria De Filippi.

La conduttrice ha inviato la posta all’attore ed a Francesca Cipriani per farli incontrare con Luciana Littizzetto in un talk sull’amore e la passione.

L’unica e inimitabile Lucianina fa il suo ingresso in studio 🤩 A chi avrà mandato la posta? #CePostaPerTe @lucianinalitti pic.twitter.com/GnBBVQrhL6 — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 12, 2022

I primi ad entrare sono stati Francesca Cipriani col compagno Alessandro Rossi, infine è stato chiamato Alex Belli. L’attore ha ovviamente accettato l’invito di Maria De Filippi ed ha incontrato la Littizzetto.

Alex Belli ospite a C’è Posta Per Te

“Alex sei il protagonista indiscusso del Grande Fratello, sia dentro la casa che fuori la casa, hai una grande dialettica. Chapeau per questo“, ha esordito la conduttrice. “Siamo in prima serata Alex, datti una calmata” – ha commentato Luciana Littizzetto – “Sei per la coppia aperta, spalancata, con gli spifferi.. Adesso tua moglie è nella casa del Grande Fratello, quindi puoi stare sicuro, è sotto chiave“.

Alex Belli ha ufficialmente avuto la benedizione di Maria De Filippi, lei grandissima intenditrice ✨#cepostaperte #gfvip pic.twitter.com/om1vTpsLXp — 🌻 (@mrsincoerenza) February 12, 2022

L’attrice ha poi portato dei regali agli ex gieffini, a Belli nello specifico ha regalato una serie di foglie per coprirsi i gioielli durante le foto. Quella di edera, quella di banano, quella di fico, eccetera.