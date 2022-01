Ieri sera Alex Belli ha chiesto a Delia di essere onesta e parlare apertamente del loro rapporto libero. Probabilmente l’ex gieffino si riferisce alla stessa cosa di cui ha parlato Mirko Gancitano, che a Pomeriggio 5 ha rivelato che Belli e la Duran sarebbero “aperti” e “poliamorosi”. Subito dopo la puntata del GF Vip Delia ha parlato a Sophie Codegoni del rapporto libero che ha con il compagno.

“Il rapporto libero di cui parla? Lui parla di culture e avere tante amicizie. In questo senso c’è libertà, è che ci piace giocare. Però c’è modo e modo di fare i game. Io mi sono baciata anche con le donne, ma condivido queste cose con mio marito. Ma tra la coppia, fare i game insieme, non da solo lontano da me. Capisci la differenza tra il condividere e il creare questo tra loro due con me fuori? Se fosse successo fuori saremmo diventati tutti amici sono sicura, io lui e Soleil. Questo però mi ha dato fastidio, la complicità mentre io guardavo tutto dalla televisione”.

Direi che è tutto chiaro: Alex Belli e Delia hanno impostato il loro amore sulla libertà, ma anche sulla condivisione. La Duran quindi rimprovera al marito di essersi divertito artisticamente lontano da lei.

Finally Delia ha detto che il loro rapporto è “libero” ma dove entrambi condividono le esperienze; lei ha baciato anche donne con lui, ma non accetta il fare determinate cose da soli, senza il consenso reciproco. È un rapporto libero ma le decisioni si prendono insieme #gfvip — SofSof (@sofia301LP) January 22, 2022

Delia su Alex Belli: “Mi ha chiesto scusa per i preliminari con Soleil”.

“In privato la sera stessa mi ha detto ‘perdonami sei la donna della mia vita, ti amo’. Poi mi ha chiesto scusa per i preliminari, si hanno fatto quello. Se hanno fatto fino alla fine? Oddio questo non lo voglio dire qui. […] Amore si è visto bene quello che hanno fatto. Però non sono arrabbiata soltanto per quella cosa in particolare”.

Delia ha spiegato finalmente che tradimento e condivisione sono cose diverse. (Spero qualcuno abbia registrato) Alex si ostina a mettere le due cose sullo stesso piano e l’amante gelosa si ostina a negare l’evidenza e cerca di fare passare Delia come visionaria. #gfvip — GiuBK20 (@Bk20Giu) January 22, 2022

Delia dice a sophie che alex le ha confessato che sotto le lenzuola ci sono stati preliminari. Non so chi sia più pessimo tra Alex che dice questo e poi a domanda diretta di soleil non risponde o Delia che lo spiattella a tutta la casa #gfvip pic.twitter.com/6VKbSFmBP0 — Chanel (@ChaanelChanel) January 22, 2022

