Non c’è pace per i maschi della casa del Grande Fratello Vip. La scorsa settimana Raffaella Fico ha aperto la porta del bagno ed ha trovato Nicola Pisu in un momento particolare, diciamo che il ragazzo si stava “rilassando”. Questa volta è toccato ad un altro di vipponi di Alfonso Signorini. Sembra infatti che Carmen Russo sabato abbia trovato Alex Belli nella toilette e che l’abbia raccontato alle altre ragazze.

“Ma è stata Carmen a trovare Alex Belli nel momento imbarazzante. Anche Gianmaria ha detto di averlo beccato. – si legge su Twitter – Ma il vero choc è che Raffa ha visto Amedeo Goria che se la spassava sotto le coperte. Infatti Alex e Aldo hanno detto che in confessionale gli hanno riferito che è meglio il bagno che la camera”.

E chissà se almeno in bagno Alex abbandona la sua rigidità per dare spazio alla naturalezza, o se anche in certe occasioni resta mister…

Alex Belli e ‘la stanza dei segreti’.

Ma come mai i ragazzi vengono beccati in bagno quando hanno una stanza a disposizione per certi momenti? Era stato proprio Alex Belli a parlare di un luogo sicuro senza telecamere dove passare un po’ di tempo da soli. Che questa “stanza segreta” fosse semplicemente il bagno?

Alex ha detto che ieri l’hanno chiamato in confessionale insieme ad Aldo per dirgli che l’unico posto sicuro per fare il 5 vs 1 è il bagno, e di non parlare più del fatto che hanno beccato Amedeo nel letto #GFvip — Il mondo del trash sa (@Giulia59652603) October 11, 2021

Da stamattina le ragazze raccontano che ieri sera Carmen abbia aperto la porta del bagno e trovato Alex in piena battaglia del 5 contro 1! E Gianma ha confermato di averlo trovato altre volte , Sole ha beccato 1 volta Nic , aiutoooo , mi viene in mente CROCCANTINO! #gfvip — ✨Tacchi a Spillo ✨ (@tacchiaspillo12) October 10, 2021