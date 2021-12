Dopo le foto “rubate” di Delia Duran con un bellissimo modello, la dichiarazione di Alex Belli e la successiva litigata, Soleil Sorge sta iniziando a dubitare del suo coinquilino. La gieffina crede che gli scatti di Delia e Simone Bonaccorsi siano stati fatti per far pubblicità indiretta al brand di abiti e alle sfilate con cui collaborano la Duran e il marito. Ieri Soleil ha anche messo in guardia Alex Belli dicendogli di essere a conoscenza di una cena in cui erano presenti lui e Delia e alla quale qualcuno stava organizzando dei “teatrini di gossip”.

E comunque capisco Delia, perché anche io farei delle foto “paparazzate” con questo Simone…

Soleil ad Alex: so benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme con una donna per mettervi d’accordo su un qualcosa che doveva accadere dentro la casa…non voglio andare oltre ma lo so benissimo

Soleil ad Alex:” ho messo in conto che tu e Delia vi siete messi d’accordo per organizzare tutto questo drama scusa ma lo penso”

Soleil in confessionale: o ti sta sfuggendo la situazione di mano perché non hai più le cose sotto controllo oppure perché ce le hai fin troppo sotto controllo grazie al vostro gioco (di Alex e Delia)

“Ho messo in conto che tu e Delia vi siete messi d’accordo per organizzare tutto questo drama scusa ma lo penso. […] C’è qualcosa che non mi torna e non mi fido, questo è quello che penso. Mi sembra tutto così incongruente e incoerente e a maggior ragione poi i vostri comportamenti. Poi le foto di Delia che mi ha fatto vedere Alfonso, e mi sono detta ‘quella non è nulla, è un backstage’. Si tratta di eventi e sfilate a cui lavorate tu e Delia, allora è un ottimo modo per fare pubblicità anche al brand. Interessante come cosa, dai vabbè. Mi dici che al brand non interessa? Sì, ok, dai parliamoci molto chiaramente. Conosco troppo bene queste cose e la roba del brand mi è saltata subito in mente.

Sappi che io sto zitta, ma in questo ambiente ci conosciamo tutti. So tantissime cose di tanti gieffini e se parlassi… Però non lo faccio, soltanto a Sophie ho detto che ero ad una cena con lei e ho sentito quello che diceva con Ciccio Pasticcio e le ho fatto capire di non giocare con me, perché so tutto.

Parlando con amici che si occupano di gossip, so benissimo che tu e Delia eravate a un’altra cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme ad una donna. Sai di cosa parlo, di quella ragazza che sai benissimo. Lì stavano architettando una finta cosa di gossip. Eravate entrambi a conoscenza della cosa, eravate entrambi in quella situazione di teatrino, di gossip e paparazzate”.