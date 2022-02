Alex Belli in questi giorni si trova a Sanremo (dove ieri sera è stato ripreso intento a cantare un brano di Lucio Battisti), ma continua a far parlare anche al Grande Fratello Vip. Oggi pomeriggio, infatti, sulla Casa è volato un aereo indirizzato a Delia Duran con scritto: “Delia sarà Belli finché Duran” firmato LIP ed AxB.

La pantera sud americana ha immediatamente riconosciuto la firma: “LIP è Liviana Petrelli, una mia carissima amica della Puglia, la frase è una che utilizzano spesso i Petrelli, una famiglia pugliese amica mia e di Alex. AxB invece è Alex Belli, la firma della sua Factory“.

Il messaggio non è stato però granché capito da Delia Duran che ha espressamente chiesto a Nathaly Caldonazzo: “Ma secondo te è una frecciatina sarà bello finché dura?“. “Secondo me no” – ha risposto l’attrice, che ha poi aggiunto – “Ma lui sarebbe stato più elegante se te lo avesse mandato da solo, non credo abbia bisogno di dividersi un aereo con una tua amica. In Confessionale l’ho detto ‘sarebbe ora che Alex le mandasse un aereo’, e ti è arrivato“.

Soleil Sorge in giardino a prendere il sole ha così commentato con Barù l’arrivo dell’aereo: “Forte il sole oggi eh? Quasi soffocante“. Shady.

Alex Belli manda un aereo a Delia Duran che potrebbe diventare la prima finalista del GFVip

Ovviamente Delia Duran si sarebbe meritata questo aereo:

Ma considerando che è in nomination contro Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri ho votato lei anche solo per vedere i fegati di tutti là dentro spappolarsi.