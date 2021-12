Alex Belli prima della puntata di ieri sera ha lasciato a Soleil Sorge una lettera nascosta che la gieffina ha potuto leggere solo al termine. Un primo biglietto che ha dato vita ad una vera e propria caccia al tesoro che però Soleil non ha preso bene. “Se era qui questo biglietto significa che aveva premeditato tutto? Una caccia al tesoro! Il secondo bigliettino dietro la foto di Dayane Mello, addirittura qui che s*ronzo“.

La caccia al tesoro si è però interrotta al secondo biglietto dato che, dopo aver letto il primo in cui c’era scritto “dove l’acqua ti bagna le porte di vetro scorrevoli ti asciugano” non è riuscita a trovare il secondo. Soleil, col supporto di Biagio, ha scandagliato le vetrate scorrevoli delle docce, della sauna e della piscina senza però trovare il fantomatico biglietto.

“Se aveva qualcosa di sensato poteva dirlo”, ha sbottato Soleil Sorge, “Questa è una ridicolissima caccia al tesoro che non ho intenzione di fare, secondo voi dovrei stare a cercare dei bigliettini sparsi per casa di una canzone che aveva scritto? Ma stai bene? Are you ok? Todo bien tio? L’ultimo bigliettino non lo trovo ma non ho voglia di cercarlo, fa niente. Alex lo sapeva stamattina mi ha detto ‘voglio fare un colpo di scena’. Eccolo. Che schifo”.

Un messaggio criptico che Sole non è riuscita a decifrare. Il man Alex Belli è proprio misterioso.

L’ultimo sacrificio del Man era stato quello di fare la caccia al tesoro per Soleil con i bigliettini con le frasi della canzone scritta per lei. Quest’uomo si è immolato per il trash ed il suo sacrificio è stato ripagato con una squalifica, io non lo accetto. #gfvip pic.twitter.com/XMYUk9ZZs0 — Bibi 🧣 (@Enchanted_24) December 14, 2021

Sempre dopo la puntata, Soleil ha così descritto Alex e Delia: “Che andassero a casa cornuti e felici. Mi dispiace essere stata in messa in mezzo da quei due ed esserci cascata. Mi vergogno di me. Non ci credo che mi sono fatta fregare da quelli. […] Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. […] Ora andranno a raccontare delle bugie in qualche intervista per fare delle ospitate in tv. Sono disposti a tutto“.