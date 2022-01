Alex Belli, dopo aver incontrato Delia Duran ieri sera al Grande Fratello Vip, ha deciso di chiudere la sua relazione. Lo ha fatto con un post su Twitter, dove l’ha invitata a camminare da sola.

“Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”.