Barbara d’Urso sa il fatto suo ed accortasi del successo che sta ottenendo Alex Belli al Grande Fratello Vip (dove tornerà per due settimane in qualità di guest star), ha deciso di arruolare per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione la sua storica ex, Mila Suarez.

Mila Suarez non è una ex “qualsiasi”, ma è un’ex decisamente ingombrante dato che pure recentemente ha inveito contro lui.

“Alla fine hai trovato una donna al tuo stesso livello. Siete uguali. Per me rimani sempre un uomo traditore seriale, senza valori, senza personalità, senza niente. Hai usato Soleil per i tuoi sporchi comodi perché sapevi che lei era forte in televisione. Tu Alex sei sempre stato una prima donna. Tu non ami nessuna donna se non te stesso, dove c’è dell’interesse. Io ho vissuto con te due anni. Scappavi di casa e tornavi dopo 24 ore. Non sai neanche cosa vuol dire avere sentimenti, perché sei sempre stato un uomo egoista che pensa solo a se stesso. E basta”.

Nel recente passato la marocchina ha anche realizzato un video messaggio per Alex Belli che sarebbe dovuto andare in onda a Verissimo, ma su esplicita richiesta dell’attore non è mai stato fatto vedere. Sono sicuro che Barbara d’Urso, grazie alla presenza della Suarez nel cast delle Pupe, fornirà ulteriori tasselli a questa intricata soap opera.

Alex Belli a Verissimo rifiuta di vedere un video di Mila Suarez, lei reagisce male https://t.co/OVwQ0VwkQQ #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 20, 2021

Mila Suarez, oltre ad avere un brutto ricordo di Alex Belli, ha anche un pessimo rapporto con Delia Duran. Il loro ultimo scontro risale al 2019 quando la sud americana fece visita alla marocchina al Grande Fratello.