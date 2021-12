Di Alex Belli si può dire tutto e il contrario di tutto, ma su una cosa possiamo stare certi: le sue ex hanno tutte il dente avvelenato nei suoi confronti. Dopo le pesanti accuse di Mila Suarez e Katarina Raniakova, adesso un’altra ex fidanzata dell’attore ha deciso di parlare.

Hellen Scopel è stata con il ‘Man’ diversi anni fa, ben prima di Katarina e adesso ha deciso di rompere il silenzio in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv. L’attrice – come le altre donne che sono state con Alex Belli – ha dichiarato di essere stata tradita: “Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato! I primi tradimenti sono iniziati dopo un paio d’anni. Lui salvava i numeri delle ragazze con nomi da uomo. Una volta, però, è arrivato un messaggio un po’ spinto da un certo “Fra di Roma”. Quella volta mi sono insospettita“.

La modella ha anche parlato di comportamenti che non ha tollerato e che l’hanno portata a lasciare Alex: “Allora non l’ho denunciato, ora lo farei“.

Hellen però ha ceduto al fascino di Alex e l’ha rivisto quando lui stava insieme a Katarina: “Successivamente ha tradito Katarina proprio con me. Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo“.

Katarina e l’attacco ad Alex Belli.

“Non è vero che dice le cose chiare e non è un uomo corretto. Lui non si comporta come un vero marito e mi dispiace per Delia. La verità è che ama soltanto se stesso. Mi auguro che la Duran ci ragioni e concluda tutto. Il suo matrimonio? Dai ma avete visto, aveva gli sponsor ed ha fatto tanti cambi d’abito. Se lui e Delia sono una coppia aperta? Dico la verità? A Milano questa voce gira, è vero che dicono questo. Quindi non lo nascondono adesso”.

“Siamo al secondo fidanzamento ufficiale, sarebbe il caso che mi rispondessi per il divorzio” Vi ricordate lo scontro tra Katarina e Alex nelle sfere di Live? #GFVIP#Pomeriggio5 pic.twitter.com/27hAZBGjDV — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 17, 2021