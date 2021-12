Dopo la puntata di lunedì sera Alex Belli è andato in crisi e si è sfogato con Giacomo Urtis, amico di Delia Duran. Il chirurgo dei vip ha rassicurato il coinquilino e gli ha detto che la sua compagna è tranquillissima e che forse le sceneggiate che ha fatto contro Soleil Sorge erano frutto di consigli di qualcuno.

“Delia capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino. Sì il general public non può capire molte cose. Come mai si è arrabbiata quando è venuta qui al GF? Amore lo sai meglio di me come funziona in questo mondo. Ci sono persone esterne al programma che magari l’hanno consigliata in quel modo. Poi si è trovata davanti Sole in puntata ed ha portato avanti i consigli. Però fidati che lei è apertissima di mentalità e non è arrabbiata. […] Hai visto quando hanno detto che siamo un trio io te e Soleil?”

“Delia capirà tutto, sono convinto di questo. […] Sei matto Giacomo? Se parli di coppie aperte qui la gente ti prende per pazzo. […] Ma tu lo sai cosa mi ha detto prima di entrare Delia? ‘Guarda, so che molto probabilmente la persona con cui ti troverai bene sarà Soleil’. A lei Soleil piace e io lo so. A casa noi abbiamo la nostra amica Stella, che viene con noi in vacanza, ha anche dormito con noi. Tanto per come sono fatto io, Delia e Giacomo, il pubblico generalista non ci capirà mai!

Tesoro Delia è avanti anni luce. Io me la sono sposata per questo. Ma secondo voi dopo un matrimonio finito e tutto il resto io mi sposavo la prima che trovavo? L’ho sposata perché è il mio equilibrio, perché mi ha capito. Non solo questo, lei è peggio di me. Delia sta con me da 3 anni ed è con me 24 al giorno e non mi dice nulla. Sa e ha capito tutto. Lei si è messa con un artista, un uomo multitasking”.