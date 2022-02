Barbara d’Urso oggi pomeriggio in diretta dal suo salotto ha mostrato ai telespettatori un video di Alex Belli in cui suona il pianoforte. Nel video incriminato – che lo stesso man ha pubblicato su Instagram – si vede lui suonare con in braccio il proprio cagnolino. “La musica è guarigione e liberazione” il suo commento.

Le opinioniste in studio però (anzi, analiste) non hanno ben visto questo video. “Non è che quel pianoforte ha già la musica? Io di Alex Belli non mi fido in nulla, neanche a chiedergli l’ora” ha detto Enrica Bonaccorti. “Ma chi gli scrive i testi?” – ha aggiunto Rosanna Cancellieri “Io di Alex Belli non mi fido secondo me è un falsone! A chi ha dedicato il brano? A se stesso ovviamente!“. In difesa di Belli solo Carmelo Abbate: “Enrica e Rosanna insieme sono due iene!“. In studio poi è stato detto “ma è playback?“; “guarda che espressione intensa“; “il cagnolino per ottenere like!” e “alla fine si scopre che a suonare in realtà è il cane!“.

Le nostre analiste sono convinte che Alex Belli stia suonando in playback. Scoppia il PIANO GATE! 🎹💥#Pomeriggio5#GFVIP pic.twitter.com/M84Wejw1fM — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 23, 2022

Alex Belli invia un video a Barbara d’Urso: “Alla faccia delle tue opinioniste”

Frecciatine a cui Alex Belli ha risposto con un video in cui suona e canta Il Mio Canto Libero di Lucio Battisti. “Barbara ti dedico un pazzo perché sai quanto ti voglio bene e quanto ti ammiro, alla faccia delle tue opinioniste“. Cancellieri e Bonaccorti avvisate.