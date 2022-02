Ieri pomeriggio Alex Belli è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’attore ha parlato dell’amore libero, del rapporto incrinato con Delia Duran, della chimica artistica con Soleil Sorge ed ha anche svelato che potrebbe presto ritirarsi dalla tv: “Sì adesso opterò per a sottrazione. Certamente lunedì sarò al GF Vip in studio come da contratto. Però dopo potrei anche sparire. C’avevo già provato, ma non mi è stato possibile“.

Silvia Toffanin però non ha creduto alle parole del suo ospite: “Tu adesso cosa farai? Cosa prevede il tuo storytelling? Qual è il colpo di scena che ci hai preparato? Nel senso che hai la tua narrativa. Io penso tante cose, tutte però purtroppo non le posso dire, mi dispiace sai. Che cosa vorresti fare ora, cosa hai in mente? Starai passivo ad aspettare Soleil e Delia? Siamo qui pronti ad ascoltare il tuo colpo di scena. Non deludere il pubblico, dai che ce l’hai il colpo di scena. Che cosa vorresti fare adesso? Quindi potresti uscire di scena“.

Alex Belli torna al GF Vip? La Toffanin sgancia la bomba a Verissimo.

La conduttrice ha poi incalzato Alex Belli, cercando di fargli ammettere che potrebbe tornare nella casa del GF Vip.

“Tu che ti ritiri? Non lo farai mai, sono certa che non succederà, non ci credo. Voglio vedere, dai, esci di scena. Dici che mi stupirai questa volta? Io dico invece che è impossibile. Signori e signore, lui sta dicendo che esce di scena. Alex Belli sparisce dalla circolazione? Sparisci dalla televisione da adesso? Guarda che stiamo registrando e devi essere sicuro di quello che dici. ‘Tenterai’? Ecco, giù ti stai rimangiando tutto. Ascolta, vuoi tentare di sparire o la verità è che farai dell’altro? Io non ci credo, posso dirtelo?! Adesso ti sottrai, per fare cosa? Per fare una quarantena e magari entrare nella casa del GF Vip? Ah, beccato, sì! Non sei furbetto solo tu caro, l’ha capito anche il pubblico”.

E a questo punto spero tanto che se Alex Belli dovesse davvero tornare al GF, gli autori gli regalino una serata in Love Boat con Delia e… Soleil!

Comeback o meno di Alex, c’è da dire che negli ultimi anni la Toffanin è migliorata tantissimo nelle interviste. Silvia è riuscita a mettere in difficoltà Alex, che ha cercato più volte di svicolare.

Silvia: “sparisci per fare una quarantena per entrare in casa?”

GRAZIE MILLE, ALLA PROSSIMA✈️✈️✈️✈️✈️#verissimo — Emy 🌸🇮🇹 (@EmyRose6519) February 5, 2022

Quindi la nuova parola di Alex è: “sottrazione” 😂 Vabbè…ma quindi lunedì è in puntata e poi quarantena per entrare al #GFVip? #Verissimo pic.twitter.com/TpZ3tSckRO — Kate (@TheKateryn) February 5, 2022