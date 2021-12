Oggi i vipponi entrati nella casa a settembre hanno potuto parlare al telefono con i loro cari, che siano parenti, amici o manager. Quando è toccato ad Alex Belli, però, nessun suo parente ha risposto al telefono, neanche Delia Duran.

Una decisione coerente con quanto visto qualche giorno fa, quando tutti i parenti hanno inviato ai concorrenti un video saluto tranne quelli dell’attore. Una scelta che ha fatto sbroccare Alex Belli che ha poi tentato di scardinare la porta rossa per ritirarsi dal gioco. “Apritemi sta porta, vaffanc*lo, non me ne frega un c*zzo di questo gioco di m*rda! Apritemi c*zzo! Non sono scenate me ne vado a f*nculo!”. Ovviamente alla fine non si è ritirato.



Alex Belli sbotta contro il GF e cerca di aprire la porta rossa: “Questo gioco di M andate tutti a F” https://t.co/0SVffSfcGc #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 11, 2021

Alex Belli: i parenti si rifiutano di parlargli al telefono

Quando il Grande Fratello Vip ha chiamato in confessionale Alex Belli per farlo parlare al telefono con qualche caro, lui avrebbe chiamato cinque numeri senza ottenere risposta. “Ho chiamato cinque numeri e non ha risposto nessuno. L’unico che ha risposto è stato l’idraulico“. Ovviamente chi chiamerebbe mai l’idraulico dal confessionale del GFVip? Nessuno, a meno che “idraulico” non sia l’ennesimo nome in codice come suggerito dai fan della trasmissione su Twitter.

L’idraulico di Alex Belli che si chiama Fabrizio #gfvip pic.twitter.com/NxKcVqhGjy — solsken 🎄 (@afterglow933) December 12, 2021

L’idraulico che ha parlato al telefono con Alex Belli:#gfvip pic.twitter.com/xKIkKZkkSV — ᴍᴀʀᴛʏ 🥀⛄🌨 (@lookingforajoy) December 12, 2021

L’unica certezza è che questo fantomatico “idraulico” lo avrebbe convinto a restare in gioco ed accettare il prolungamento. A questo punto spero che Delia Duran entri come concorrente al Grande Fratello Vip non appena Alex Belli sarà eliminato dal televoto. Che plot twist.