Lo sapevate che Alex Belli nel 2019 ha girato un film con Katherine Kelly Lang, nota per molti per aver interpretato Brooke nella soap opera Beautiful? Il video è tornato virale proprio in questi giorni grazie alla partecipazione dell’attore al Grande Fratello Vip.

Nonostante alcune puntate di Beautiful siano state girate in Italia ed hanno coinvolto anche attori nostrani (da Lorenzo Ciompi a Massimo Lopez), Alex Belli con Katherine Kelly Lang non ci ha recitato mentre lei vestiva i panni di Brooke, ma per il film Dagli occhi dell’amore di Adelmo Togliani, uscito in nel nostro paese nell’aprile del 2019. In quell’occasione lui era Daniel, mentre lei Sally.

Brooke di Beautiful sul set con Alex Belli, il video del 2019

Ecco il video incriminato: “Non ti starai mica innamorando?” / “Io? Ma no!” / “Stai mentendo, ti conosco, ti piace, non sono stupida, potrei usarlo a mio vantaggio” / “E perché dovresti fare una cosa del genere, eh? Testolina!”.

AL “TESTOLINA” HO SPUTATO evidentemente il film non se lo è cagato nessuno, quindi lo ha portato al #GFvip pic.twitter.com/x8s5nHJLAZ — sun’s eyebrow 44% (@errikor) December 7, 2021

E dato che non ci facciamo mancare niente ecco pure il trailer del film dove ha recitato pure Andrea Montovoli, anche lui ex vippone di Alfonso Signorini. Come direbbe proprio quest’ultimo: beh va beh adoro.