Alex Belli ha lasciato l’Italia e mi piacerebbe moltissimo dirvi che lo ha fatto per motivi di sicurezza, come fece qualche anno fa l’artista A.O. dopo una discussione ad Amici di Maria De Filippi, ma lo ha fatto per lavoro.

Dopo aver pubblicato una foto in volo con scritto “volare.. bye bye Italy”, Alex Belli si è taggato a Sharm el-Sheikh insieme ad Alessandro Filippi, makeup artist che fa parte della sua Factory (sic) in quel di Milano.

Come da titolo, però, Alex Belli nelle prossime puntate non potrà essere in studio al Grande Fratello Vip. Appena tornerà in Italia, infatti, dovrà restare 10 giorni in quarantena e solo alla fine, dopo un tampone negativo, potrà di nuovo tornare ad interagire con la collettività.

Ecco cosa si legge sul sito Visti.it:

“Per l’ingresso in Italia è obbligatorio compilare il formulario digitale di localizzazione, esibire l’esito negativo di un test molecolare o antigenico risalente a massimo 72 ore prima dell’arrivo, comunicare la propria presenza all’ASL e sottoporsi a un isolamento fiduciario di 10 giorni al termine del quale si dovrà effettuare un nuovo test molecolare o antigenico”.

Insomma, non appena Alex Belli tornerà in Italia, dovrà chiudersi in casa per almeno 10 giorni.

Alex Belli, l’ultimo post su Twitter prima di volare in Egitto

Prima di volare per l’Africa, Alex Belli ha scritto su Twitter di aver messo fine ai giochi.

“GAME OVER! Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!”.