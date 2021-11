Delia Duran venerdì è entrata al GF Vip per uno scontro con Soleil Sorge, ma si è rifiutata di parlare con Alex Belli. La sceneggiata della pantera latina (dell’America del sud) e il rifiuto di un confronto con il marito, hanno fatto arrabbiare l’attore di CentoVetrine. Il gieffino si è sfogato con i suoi coinquilini e ha detto di non riconoscere più la sua fidanzata (non è ancora divorziato dall’ex moglie Katarina).

“Non sono caduto in nessuna trappola cara la mia Delia, io ti amo e ti conosco da tre anni e non sei mai caduta nemmeno te in questa trappola. Perché? Invece di dare l’esempio di un amore 2.0 che va oltre a tutte queste robe qui, ricadiamo in questa roba. Dopo una settimana mi doveva parlare e dirmi qualcosa, invece ha voluto incontrare Soleil e non me, questo mi innervosisce. Cerco di spiegarle cosa c’è qui dentro e poi non vuole entrare? Sto male con mia moglie, con Soleil e Katia. Mi devo sentir dire che tradisco la mia compagna e non è vero, basta. Non sono quelle le scene che voglio vedere da Delia. Ma poi ‘pantera’? Queste robe non mi piacciono e non voglio più sentire queste cavolate. Cosa diceva, bla, bla, bla panterona, ma dai. Vediamo se la prossima volta vorrà parlare con me allora. […] Poi ha detto che sono un coniglio. Dovrà spiegare tante cose prossimamente”.

Quindi dobbiamo aspettarci un comeback di Delia? Una cosa è certa, stasera nella casa di Cinecittà entrerà Mirko, migliore amico di Alex Belli e fidanzato di Guenda Goria.

Stasera Mirko ad alex:

“Alex, amico mio, è chiaro il motivo x cui Delia nn vuole il confronto, si sente delusa e tradita da quella gatta morta che ti provoca, ma tu tranquillo cucciolotto, e poi deve entrare in casa x restare, mica x fare il confront…”Ah no! #gfvip pic.twitter.com/TbNzqTyxPB — Alessandra. 🍀 (@ai_inturri) November 15, 2021

Alex Belli si sfoga con Sophie.

“Non mi conosci, sono davvero arrabbiato. Sono molto inca***to con lei. Mica gliela do vinta così a Delia, ma certo. Meglio che non parlo forse. Lei è partita di melone e non mi piace. Ma che si riprendesse, non stiamo mica scherzando. Ok chiarire, ma prima dobbiamo parlare. Ho troppa incaz**tura, non mi basta un’oretta. In quale cespuglio è andata a finire? Ma riprenditi”.