Soleil Sorge ed Alex Belli continuano a parlare di amore e a dichiarare di essere innamorati l’uno dell’altra, eppure il gieffino ripete che Delia è tranquilla e che capirà. Ovviamente le opinioniste, il conduttore del GF Vip e anche i telespettatori non capiscono come il ‘man’ possa essere così sereno, ma ieri lui ha dato una spiegazione a Biagio D’Anelli.

“Ci ho messo 38 anni a trovare una persona libera come Delia. Noi ci siamo sposati promettendoci un amore libero. Abbiamo fatto feste con amiche, feste con amici. A casa nostra ogni venerdì ci sono feste come quelle che abbiamo fatto qui ad Halloween. Capisci? Mi hai capito? Se facciamo queste robe qui? Il kiss freeze sono delle sciocchezze a confronto. […] Stella ad esempio viene in vacanza con noi, vive con noi. Io in passato ho tradito, ho fatto, ho brigato quando ero giovane. In questo momento però no. Non sto tradendo proprio nulla. Per la prima volta nella mia vita mi sono mostrato per chi sono. A Delia ho detto ‘mi accetti così come sono? Questo è il pacchetto’. Ed è successo che lei mi ha detto ‘sì, ti accetto e questa sono io’, bam. E non ho dovuto fare qualcosa per adattarmi. La roba che mi ha fatto impazzire è questa, lei non soltanto mi ha accettato, ma lei ne fa parte”.

Alex Belli e Delia Duran: “Nessun tradimento reale”.

“Il punto è che non c’è un vero tradimento. Se io mi fossi presentato a Delia in un modo e lei poi conoscesse un Alex Belli che poi scopre che è diverso da quello che ho mostrato, lì sta il tradimento. Io e lei abbiamo giocato a poker a carte scoperte. Ci siamo accettati per quelli che siamo. Viviamo in maniera libera dal punto di vista emozionale. Questo è un po’ quello che cercavo di spiegare a Davide”.

Ok, direi che Alex – anche se non in maniera chiarissima – ha fatto capire molte cose sulla sua coppia (e non c’è nulla di strano o sbagliato). Sono anche d’accordo con lui quando dice che ‘il pubblico generalista non capirebbe.