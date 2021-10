Dopo settimane passate appiccicati, Soleil Sorge e Alex Belli si sono baciati grazie al kiss freeze e lui ha ammesso di avere una grande complicità con la coinquilina: “Il bacio è arrivato in maniera molto spontanea. Lei puliva e io ero davanti a passare l’aspirapolvere. Comunque sì, tra noi c’è tanta complicità“. Ieri l’attore in confessionale ha anche rivelato che la Sorge gli piace davvero: “Non ti devo nascondere che a me Soleil piace. Questo è vero, mi piace la sua presenza, mi piace tanto averla accanto a me“.

E pare che Alex Belli sia anche ricambiato, perché Soleil ha confessato che se entrambi fossero single ci avrebbe fatto un pensierino: “Certo che con lui sto bene. Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore… saremmo due anime gemelle. Questo sì, quindi bo, chi lo sa. Oddio non credo che siamo proprio fatti l’uno per l’altra, cioè una donna certe cose le sente. Forse, credo…”

A questo punto direi che ci sono pochi dubbi. A me sembra proprio che questo sia…

Gli argomenti e i discorsi che Alex e Soleil affrontano, specialmente quando sono da soli, sono il frutto di una sintonia e una complicità particolare e rara. “Tu sei stata attratta da me e io sono stato attratto da te.” #gfvip pic.twitter.com/qNO58PXkjq — Vale ♐️ (@afiresign_) October 27, 2021

Per me è il modo in cui Alex ha dimenticato di essere sposato mentre guardava il bacio con Soleil#gfvip pic.twitter.com/WYIiH4munf — Jessica Paluzzi (@Jessica196j) October 25, 2021

Francesca Cipriani su Alex Belli e Soleil.