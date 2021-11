Esattamente una settimana fa Alex Belli ha confessato di essere attratto da Soleil Sorge. Le rivelazioni dell’attore sono arrivate pochi giorni dopo il primo bacio (per il kiss freeze) con l’amica speciale.

Il game è cambiato dopo che Delia Duran è entrata nella casa del GF Vip ed ha avvisato il man: “Quello che stai facendo fuori non piace“. Molto attento alle parole della moglie (anche se secondo Katarina Raniakova il matrimonio tra i due non è valido) Alex Belli ieri sera si è appartato con Sophie Codegoni ed ha specificato più volte di non essere attratto da Soleil.

“Io in quel bacio lì non ho sentito nulla. Ho sentito il game e basta, ma non ho sentito nessun sentimento. Lì è la prova del 9. I baci cinematografici sono serviti come prova del fatto che siamo amici. Noi ridiamo, scherziamo, siamo complici, ma finisce lì. Io ci gioco e ci sono finito anche sopra, ma per me è una sorellona e non mi attrae. Lo dico, non sono attratto da quel punto di vista e sono ancora più sicuro.

Ragazzi ma se io avessi reazioni fisiche alla sua presenza me ne andrei via da quella camera. Sarei un masochista a rimanere accanto a lei. Le telecamere riprenderebbero le mie reazioni e invece non ci sono. Tutti questi giochi nascono proprio perché non sono attratto. Mi sveglio e ridiamo insieme, nel pomeriggio la cerco ed è vero che siamo inseparabili, ma questo non significa che ci sia altro oltre l’amicizia”.