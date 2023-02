Alex Belli evocato al GF Vip 7, un gieffino lo deride, una confessa: “Bellissimo e sensuale”

Ieri notte nella casa del GF Vip 7 è stato evocato Alex Belli. I gieffini hanno iniziato a parlare della scorsa edizione del reality e Micol Incorvaia ha detto: “Lui parla come molti attori del cinema italiano. Il modo di recitare che non mi piace, con tutto quel tono aspirato. Tutto quello del cinema italiano che non mi piace. Sembra che stiano esalando l’ultimo respiro certi attori“. Edoardo Tavassi ha fatto l’imitazione del re dell’alchimia artistica e poi ha aggiunto: “Lui fa nella vita il doppiaggio di sé stesso fatto pure male. Sembra che si doppi da solo ragazzi“.

Oriana Marzoli invece ha fatto i complimenti al compagno di Delia Duran: “Ho visto solo due puntate dell’anno scorso. Non lo seguivo però questo uomo lo conosco è bellissimo e tanto sensuale. Non ho sentito molto come parla“.

E pensare che i vipponi di quest’anno avrebbero potuto dividere la casa con Alex Belli, visto che era stato contattato dalla produzione per fare il suo comeback. Una fonte affidabile mi ha rivelato che dopo averci riflettuto Belli ha deciso di non tornare come concorrente. Magari però lo rivedremo per un confronto alchemico con Tavassi.

Alex Belli è sexy cmq. Oltre ad essere uno showman #gfvip pic.twitter.com/sszhjBsuWp — ReGina (@Valsi68904078) February 15, 2023

Alex Belli, le parole di Patrizia Rossetti.

Non solo Edoardo Tavassi e Oriana Mrzoli, nella casa del GF Vip 7 anche Patrizia Rossetti ha parlato del Man. Lo scorso settembre la regina delle televendite ha detto la sua sull’ex gieffino.