Sono tanti i telespettatori che seguono con piacere la storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, molti anche quelli che fanno il tifo per Jessica e Barù, ma va detto che questo GF Vip ha un vero e unico protagonista e si tratta di Alex Belli (aiutato dalle co protagoniste Delia Duran e Soleil Sorge). Il gieffino ha fatto di tutto in quella casa tra litigi (come quello con Aldo Montano che stava per finire in rissa), sfuriate, amori artistici, uscite di scena da soap messicana e ritorni alchemici degni di The Lady. In ogni caso – che piaccia o meno – Alex Belli è il perno di questa edizione del GF Vip e lo sa bene anche lui. Durante una recente discussione con Delia, l’uomo ha detto chiaramente di aver retto sulle spalle il programma.

“Reggo sto ca**o di programma in maniera forte da 5 mesi a questa parte e da te non ho avuto sostegno. La nostra coppia è stata distrutta da questo programma. Non l’hai capito allora? Dobbiamo ricostruire tutto per far vedere chi siamo una sorta di unione di due anime, quindi basta stare a discutere e a battibeccare”.

#gfvip e prima di uscire nel rewind sento Alex che dice “sono 6 mesi che reggo questo cavolo di programma” — Francescachiara 🐈‍⬛♥️ (@danfra13) February 18, 2022

Alex Belli: “Pensa a monetizzare una volta uscito”.

Il Man qualche giorno fa consolato Alessandro Basciano durante un suo momento di sconforto. L’attore di CentoVetrine ha spiegato al collega che deve pensare a questo GF Vip anche come lavoro ed ovviamente a monetizzare una volta uscito.

“Poi devo pensare anche a monetizzare anche una volta fuori, anche te certamente. Perché altrimenti cosa vieni a fare no? Ok che uno si racconta, ma per che cosa? Qual è il motivo tra gli altri di essere venuti qui dentro? Comunque lo facciamo per costruirci qualcosa legato alla nostra carriera. Per fare i reality devi avere tanto pelo sullo stomaco, altrimenti non li fai. Non ci scordiamo che prima di tutto per noi si tratta di lavoro ed è quindi ovvio pensare tra le altre cose, anche alla monetizzazione”.

Non che non l’avessimo capito, ma Alex è lucidissimo, calcola ogni sua mossa e sa bene di essere un pilastro di questa edizione.