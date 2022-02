Silvia Toffanin a Verissimo aveva lanciato il rumor e alla fine il comeback di Alex Belli nella casa del GF Vip è diventato realtà. Lunedì sera Alfonso Signorini ha chiesto all’attore di fare ritorno là dove tutto è iniziato il 13 settembre 2021. Ovviamente quel volpino di Alex Belli non se l’è fatto ripetere due volte ed ha accettato l’invito degli autori. In questo momento infatti l’ex gieffino si trova in hotel a Roma dove sta facendo la sua quarantena per rientrare dalla porta rossa lunedì prossimo.

Ma quanto tempo resterà il Man nella Casa di Cinecittà? Signorini ci ha già dato un’anticipazione: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due. Però sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane. Tu adesso vai, scegli chi ti pare, la Duran, la Sorge, ma anche Basciano, basta che prendi una decisione una volta per tutte“.

Quindi Alex Belli resterà sotto l’occhio attento delle telecamere davvero per due settimane? Pare proprio di sì, perché a confermarlo è arrivato anche Gabriele Parpiglia a Casa Chi: “Il nuovo ingresso di Alex nella casa del GF Vip vi dico io che durerà per quattro puntate. Diciamo che al momento sono ufficiali quattro puntate e quindi due settimane“.

Chi sceglierà Alex Belli? “Con Delia è tutto raffreddato”.

“Dite che ho già chiuso con Delia? Io piuttosto dico che devo accettare le decisioni che prende lei, quello che vorrà fare adesso. In ogni caso è evidente che si è raffreddato tutto. Mi sono messo con una donna di un certo tipo e dopo il GF Vip l’ho trovata cambiata, piena di incertezze e paure e questa cosa qui ci ha segnato inevitabilmente. Purtroppo io non so se una donna che fa queste cose debba stare insieme a me”.

No aspettate, in che senso Alex torna nella casa per 2 settimane??? Non era qualche giorno? #GFvip — nobody (@Nobodysayops) February 8, 2022

❗️❗️SPOILER❗️❗️

Prime reazioni dalla casa del #GFvip dopo la comunicazione l’ingresso di Alex Belli per 2 settimane#jeru #jessvip pic.twitter.com/420gAauEcT — Bubuchacha_memeboi (@bubuchacha420) February 8, 2022