La lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 è quasi chiusa. Alex Belli è il 21° vippone (nella prima mandata saranno 22) e ad annunciarlo è stato l’affidabile Davide Maggio. L’attore e fotografo dopo L’Isola dei Famosi e Temptation Island si prepara a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Dopo Andrea Casalino e Samy Youssef la quota manzi si allarga.

“Alessandro Gabelli è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Il nome non vi dirà nulla perché è noto con lo pseudonimo Alex Belli. Classe 1982, di Parma, il modello e attore è stato arruolato per la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Un nome non nuovo al mondo dei reality. Dopo aver partecipato nel 2012 a Ballando con le Stelle in coppia con la maestra Samanta Togni, Alex tre anni dopo è nel cast dell’Isola dei Famosi, che lo vede arrivare fino alla semifinale”.