Alex Belli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip.

L’attore di CentoVetrine ha avuto l’opportunità di incontrare in giardino Delia Duran, entrata in Casa per lasciarlo. Alle parole di rottura, però, Alex Belli ha reagito infrangendo il regolamento e correndo ad abbracciarla. Lei, non essendo stata in quarantena preventiva, è un potenziale rischio e per questo motivo lui è stato squalificato e non è potuto neanche rientrare in casa a salutare i suoi compagni.

Alex non ha rispettato il distanziamento e deve abbandonare ufficialmente la Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/K5VsUC4tvd — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Da sottolineare però come Alex Belli avesse già deciso di ritirarsi dal gioco stasera stessa, come confessato da lui nel momento della squalifica. Questa sera, infatti, i vipponi saranno messi davanti alla dura scelta: restare o uscire. L’attore, come già detto, aveva optato per uscire.

Una scelta confessata a Soleil questa mattina facendo esplodere una bufera.

“Non me lo sarei ripreso neanche sotto tortura”. Sonia dice la sua sul ricongiungimento tra Alex e Delia. #GFVIP pic.twitter.com/a7XOnRaZh8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Alex Belli si ritira, Soleil: “Sei un fake, urla alla cretina di tua moglie” #GFVip https://t.co/C3piFjVtAj — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 13, 2021