Ormai il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge è diventato ‘una barzelletta che non fa neanche più ridere‘ (per citare la Toffanin durante Pratiful). Amicizia, poi chimica artistica, addirittura amore, innamoramento, per poi tornare ad amicizia speciale. Questi due pretendono di limonare e dichiararsi amore, senza però volersi assumere la responsabilità dei propri gesti e parole e continuano a parlare di futuro per le storie che hanno fuori dal GF Vip con estrema tranquillità (andrà a finire che si dichiareranno poliamorosi).

Dopo i limoni per dimostrare come si bacia sul set e la slinguazzata d’opera per la Turandot, ieri notte a letto ci sono stati dei movimenti sospetti. Dopo la serata ‘disco’ organizzata dal GF i due amici speciali sono andati in camera e come sempre si sono coccolati. In piena notte la Sorge si è avvicinata all’orecchio dell’attore (che parla citando h 24 i biglietti dei Baci Perugina): “Vieni, mettiti qui sotto le coperte“. Lui da bravo marito innamorato di Delia non se l’è fatto ripetere due volte ed è andato in apnea con la sua “amica”.

Alex Belli e Soleil: la chimica artistica sotto le coperte.

I telespettatori che hanno seguito il live in piena notte hanno notato strani movimenti e rumori sotto le coperte (qui il video). Molti sono certi che i due abbiano limonato.

“Sono andati sotto le lenzuola. Dopodiché si sentono rumori di baci, ci sono anche altri video. Perché a loro di Delia e Superman non interessa”. “Al di là dei movimenti, i rumori a 0:18 e 0:28 non lasciano spazio a dubbi, il VAR conferma i limoni di Soleil e Alex”. “Dalle mosse e quello che si sente si sono baciati e anche a lungo”.

Tanto domani sera quando gli chiederanno spiegazioni, Alex Belli se ne uscirà con una roba del tipo: “No Alfo, io amo Soleil nel senso che adoro la sua anima speciale, la sua aurea. Sono innamorato del suo essere, dell’arte che sprigiona ad ogni movimento. Sotto le coperte stavamo provando le parti per una nuova opera che vogliamo mettere in scena al più presto. Quello che accade qui dentro non mette in dubbio il mio amore per Delia e i progetti di work e di life che abbiamo insieme. Questo è un game con Soleil“.