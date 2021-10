Alex Belli e Soleil Sorge da quando è iniziato il GF Vip 6 hanno subito stretto una bella amicizia. I due gieffini sono molto legati e lui l’ha sempre difesa, anche in situazioni in cui l’influencer aveva tutto il resto della casa contro. Oggi Alex e Soleil si sono anche baciati in bocca per la prova del kiss freeze. Il Grande Fratello infatti ha deciso di introdurre un nuovo gioco ed ha chiesto ai concorrenti di baciarsi ogni volta che sentiranno il classico avviso ‘freeze’.

“Vipponi, da oggi sarete protagonisti di un nuovo Freeze, un classico del Grande Fratello: il Kiss Freeze! Nel momento in cui sentirete risuonare nella Casa le note del brano Kiss, dovrete dare un bacio a chi vi sta di fianco. Dovete continuare a mantenere un bacio frizzato, continuando fino alla fine del Freeze: i baci, istanti di un tempo congelato”.

Mentre il 90% di concorrenti ha optato per baci sulla fronte, sulla guancia o mettendo le mani tra le due bocche (come Aldo Montano e Gianmaria), Alex Belli e Soleil si sono baciati a stampo. La Sorge è saltata in collo all’amico ed è scattato il kiss freeze speciale, con Francesca Cipriani che ha esclamato: “Oddio ma si sono baciati in bocca” (qui il video).

Comunque non vi siete per nulla soffermati sulla faccia di Alex dopo aver baciato Soleil per gioco 👀 #gfvip pic.twitter.com/1PSblwxHg1 — Francesca 💋 (@sonoingenua_) October 24, 2021

Questo è un gioco ma non viene considerato tale e si parla addirittura di corna gate solo quando e perché i soggetti sono Alex e Soleil. Tutto ciò fa ridere ma anche riflettere #GFVIP pic.twitter.com/gmiZxEM5OO — Vale ♐️ (@afiresign_) October 24, 2021

Soleil a Alex “Facciamo qualcosa di crazy, che lascia tutti senza parole”

NON POSSO DIRLO #gfvip pic.twitter.com/cip1LRvaN5 — Val💥 (@_val_30) October 24, 2021

Alex Belli: il messaggio della moglie.

Anche per Alex arriva un aereo da una persona speciale: “Sei tu il GF, ti amo” ♥️ #GFVIP pic.twitter.com/0XjGBLfpIW — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 24, 2021

Alex sei tu il gf… secondo me Delia sta guardando un altro #gfvip pic.twitter.com/geMKJthgAi — Teresa Maria (@TeresaM89299066) October 24, 2021

