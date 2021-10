Nei giorni scorsi il GF ha messo alla prova i vipponi con il kiss freeze, la versione ‘al bacio’ del popolare freeze. Tra i tanti baci però il pubblico ne ha notato uno molto particolare, quello tra Alex Belli e Soleil Sorge. La bella influencer è saltata addosso all’amico e i due si sono baciati in bocca. La scena in questione ha attirato l’attenzione anche di Alfonso Signorini, che ieri sera ha chiesto spiegazioni ai diretti interessati.

“Questa è stata la settimana dei baci e il GF si è divertito. Ma scusate, mi fate rivedere il video? Perché tra tutti c’è stato un bacio in particolare che mi ha destato qualche sospetto. Perché mi è sembrato un po’ troppo reale, direi davvero realistico. Oserei dire un po’ troppo spontaneo. Guardate che energia e impeto c’hanno messo. Alex mi sembra che tu ci abbia preso un po’ troppo gusto o mi sbaglio? Tra di voi vedo una certa complicità, vi guardate, vi inseguite, c’è una bella complicità. Sappiate che vi controlleremo meglio”.

Alex Belli è sembrato un po’ in imbarazzo dopo le parole del conduttore, ma ha ammesso che con Soleil c’è una grande complicità: “In pratica è partito spontaneo. Lei stava pulendo il bagno, io stavo dando l’aspirapolvere. Sì, è vero che c’è una grande complicità“.

Signorini ha anche chiesto a Soleil se le piace Alex e lei ha cercato di fare la simpatica, svicolando la domanda: “Poi in realtà ci siamo guardati negli occhi, ci siamo bloccati un po’ e poi siamo andati, e vabbè. Non mi nascondo, tra me e lui c’è una bellissima amicizia. Abbiamo veramente instaurato un rapporto meraviglioso, e nulla. Se mi piace? Ma certo, nel senso che lo adoro“.

Non vorrei esagerare, ma se questi due continuano così…



Alex Belli, la moglie pronta ad entrare al GF Vip.

Delia Duran in un’intervista rilasciata a Casa Chi si è detta tranquilla per il rapporto che c’è tra il marito e Soleil. La donna è certa che tra i due ci sia ‘un’amicizia speciale e tanta intesa’. Fino alla settimana scorsa Delia ha bollato come fake i rumor di un possibile interesse tra Alex e Soleil. Però va detto che queste dichiarazioni sono state fatte prima del bacio a stampo. La Duran infatti ha anche aggiunto che se i due dovessero spingersi ‘un po’ oltre’, sarebbe pronta a varcare la porta rossa e ad avere un confronto con entrambi.

Per me è il modo in cui Alex ha dimenticato di essere sposato mentre guardava il bacio con Soleil#gfvip pic.twitter.com/WYIiH4munf — Jessica Paluzzi (@Jessica196j) October 25, 2021