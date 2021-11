Ieri sera Alfonso Signorini ha provato a far cedere Alex Belli e Soleil Sorge, cercando di fargli confessare l’interesse che provano l’uno nei confronti dell’altra. Mentre il ‘man’ ha tirato fuori i soliti discorsi sulla loro chimica artistica, la Sorge ha vacillato, soprattutto quando il conduttore le ha chiesto se le telecamere inibissero i loro istinti e l’intesa che hanno.

Alex resta convinto in merito al suo pensiero… ma Delia ha manifestato comunque una certa inquietudine davanti alla vicinanza con Soleil. #GFVIP pic.twitter.com/uIXXlIBRx7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2021

Alex Belli e Soleil si confrontano in piena notte.

Dopo la puntata Soleil ha chiesto di parlare ad Alex Belli e gli ha confidato di essere innervosita da alcune sue frasi: “Tu mi hai vista stranita, ma era perché avevi detto una cavolata. Hai detto ‘le telecamere non mi frenerebbero se io fossi interessato’. Non giochiamo così, lo sai benissimo. Sono rimasta zitta, in silenzio per non infangare nulla. Tu però non devi farti girare le scatole se io ho l’occhio di una a cui non torna qualcosa. Sono molto più arrabbiata io di te. Poi ricorda che quella che passa peggio sono io“.

Belli ha tirato fuori l’attore di CentoVetrine che è in lui e si è detto stanco di questo triangolo: “Le cose nostre sono nostre punto e basta. Senti me che ho qualche anno in più di te. Eravamo in diretta e tu avevi l’occhio giudicante. Ho i nervi a fior di pelle. Allora devo uscire da qui, perché non riesco a stare qui dentro. Alla fine però io e te ci dobbiamo sorbire sempre le stesse cose e a me segnano. Sono stufo che da mesi siamo dentro questo triangolo“.

Soleil si sente ferita perché è presa da Alex, più di quanto lui lo sia da lei. Soleil è trattenuta dalle telecamere e pensa che Alex lo sia, ma lui evidentemente non è pronto per ammetterlo #gfvip — solesupporter (@solesupporter) November 29, 2021

Sophie Codegoni indaga.

L’ex tronista di Uomini e Donne mentre era in sauna con Alex Belli gli ha confessato che secondo lei Soleil è realmente presa: “Lei è interessata e un po’ infastidita dal fatto che tu continui a dire che per te è soltanto amicizia. Vedo questa cosa da parte sua, molto pulita. C’è un interesse vero secondo me e forse è da parte di entrambi. Forse questa cosa che tu chiami ‘chimica artistica non è soltanto quello, ma qualcosa di più“.

Alex è stato vago, ma ha fatto intendere che tra lui e la coinquilina ci sia qualcosa in più di un’amicizia.

ALEX HA AMMESSO CHE NON è PIù UN AMICIZIA.#SOLEX ESISTONO #GFVIP — Emanuele Guazzo. (@Emanuel72607325) November 30, 2021

30 novembre 2021, 4:00 Alex ha finalmente ammesso che ciò che prova per Soleil è più di un’amicizia. #gfvip #solex — Tears (@vozbreak) November 30, 2021

Poco dopo la Codegoni si è appartata anche con Soleil e gli ha chiesto se con Alex davvero si stesse frenando per le telecamere. La Sorge è finalmente capitolata ed ha ammesso tutto: “Anche Alfonso mio ha chiesto se ci tratteniamo per le telecamere. Io non riesco a mentire. Vuoi la verità pura Sophie? Sì, è ovvio che ci fermiamo per le telecamere. Ovvio che ci si modula per le telecamere. Sì, ovvio che almeno io mi modulo per quelle. Poi comunque sono al 90% me stessa e il 10% mi freno certo“.

Avete ancora dubbi? Sole ha appena ammesso a Sophie che si moderano per via delle telecamere#gfvip — sofyagiamba (@sofyagiamba) November 30, 2021

