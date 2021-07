La vita sentimentale di Alex Belli è stata molto movimentata. L’attore di Centovetrine nel 2013 si è sposato con Katarina Raniakova, i due hanno divorziato nel 2017 e lui si è messo con Mila Suarez, che ha lasciato nel 2019 e adesso è felicemente fidanzato con Delia Duran. E proprio sulla nuova compagna ha fatto una rivelazione piccante al settimanale di Riccardo Signoretti, Nuovo: “Delia e io facciamo l’amore tre volte al giorno“.

Tre volte al giorno?



Non solo Alex Belli, questa settimana anche Pierpaolo Pretelli ha parlato della sua intensa attività sotto le coperte. Intervistato da Valerio Palmieri per Chi, l’ex gieffino ha detto di essere molto ‘focoso’ ed ha aggiunto che Giulia Salemi è sempre disposta ad accontentarlo.

“Tra noi c’è molta chimica. Giulia è tanto sensuale, è di una bellezza disarmante. L’ho pregata di truccarsi poco perché quando si sveglia è al top. Quante volte lo facciamo in una settimana? Diciamo che io sono molto esigente e lei mi accontenta sempre. Una di queste volte mi ha detto ‘nella casa non sembravi così’. Il fatto è che lì dentro con le telecamere avevo le mani legate. […] A parte la sfera più intima con lei sto benissimo. Ci divertiamo un sacco, ridiamo sempre, scherziamo. Penso che sia bello avere una fidanzata che è anche una tua amica. Lei per me è davvero tutto”.

Ovviamente nessuno batte Croccantino Andrea Zelletta che ha causato uno strappo muscolare alla sua Natalia Paragoni per le troppe acrobazie in camera da letto: “Se vi devo proprio dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi due giorni. – ha raccontato Natalia lo scorso aprile – Non che nel resto dei giorni non si dà da fare però ci siamo rilassati di più e i rapporti intimi non sono mancati. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano così ed è uscito questo dolore”.

Alex Belli sulla cover di Nuovo.

