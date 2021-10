Momento di confessioni poco carine nella casa del Grande Fratello Vip. Oggi pomeriggio Alex Belli stava massaggiando le orecchie di Lulù Selassié e subito dopo ha fatto delle rivelazioni bislacche. L’attore ha detto che una gieffina avrebbe le orecchie sporche di cerume. Subito dopo Belli ha aggiunto di non aver avuto il coraggio di avvertire la diretta interessata: “Se è per questo c’è una donna qui che ha le orecchie piene di cerume. Delle croccantelle proprio. Tipo oggi son passato da vicino, ho guardato e mi sono detto ‘oddio’. Il fatto è che non ho avuto il coraggio di dirle niente. Non ho trovato la forze di dirglielo“.

Jessica Selassié ha gettato benzina sul fuoco ed ha rivelato che nella casa del GF Vip c’è qualcuno che si lava poco e che una ragazza in particolare puzzerebbe come un pesce: “Se è per questo qui c’è anche gente che puzza di pesce marcio. Sì ha quell’odore terribile lì“. Alex Belli ha chiesto i nomi e Lulù gli ha detto qualcosa sottovoce: “Però non possiamo dirti così chi è. Aspetta (e glielo dice all’orecchio)“.

Non contenta Jessica è andata in giardino da Raffaella Fico e Francesca Cipriani a spettegolare: “Ragazze lo dico a voi, perché non si tratta di voi. Ma ho un gossip molto croccante. Qui abbiamo un’orecchia croccantissima, piena di cerume. Una che vaga qui intorno“. La Fico ha subito replicato: “Mio Dio che schifo dai. Però ho capito! L’ho vista anche io questa persona, dopo lo dico anche a te Francy“.

Ma queste sono le stesse che gridavano alla squalifica per un “non urlate come le scimmie” o parlavano di bullismo ed emarginazione? Molto bene.



Le reazioni alle rivelazioni di Jessica, Lulù e Alex Belli.

