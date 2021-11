C’è un po’ di GF Vip in questo Tale e Quale Show, perché ieri notte Alex Belli ha deciso di omaggiare il programma di Carlo Conti. Subito dopo la puntata l’attore di Centovetrine ha pensato di imitare Tommaso Zorzi e si è diretto verso verso la porta rossa con fare da vera drama queen. La recita l’incontro con Delia Duran ha destabilizzato il 38enne, che non ha retto la pressione ed ha cercato di abbandonare il game, da vero man ferito nei suoi feels.

“Io vado fuori ragazzi, non vengo in confessionale. Sole io non ce la faccio più a stare qua dentro lo capisci? Tu devi rimanere qua dentro. Devi restare e io non voglio metterti in questa roba qui. Mi dispiace di averti trascinato in questa situazione. Non era il mio game, non era la mia roba. Io sono qua per dimostrare la mia artisticità, non per perdere la mia vita fuori. Il fatto è che non ce la faccio a stare qui a fingere. Perché è venuta la mia donna prima e mi ha guardato negli occhi. Non è il mio gioco. Il mio amore è molto più importante di tutta questa roba. Basta così non va e non mi piace. Tra l’altro non sto bene così dopo quello che è successo”.