Pausa natalizia per la soap Chimica Artistica: Non è un Game. Nonostante tutto Alex Belli da vero artista non ci ha lasciato a bocca asciutta e anche nel giorno di Natale ha cercato di intrattenere i fan più accaniti della telenovela più chiacchierata dell’anno. Ieri il ‘Man’ da bravo artista ha scritto una canzone per i suoi vipponi ed ovviamente la parte finale l’ha dedicata alla co-protagonista della soap, Soldead.

“Avete il pianoforte in casa, ma nessuno lo sta più suonando. A questo punto invece voglio dedicarvi io una bella cosa. Mi mancate tanto”.

Da perfetto esperto di trash, Alex Belli ha riadattato il brano che l’ha reso un meme vivente ‘Bella‘ (Esmeeeraldaaaaa) e nel testo ha sostituito “Esmeralda” con “Soleil”.

Come sta Delia dopo che Alex ha urlato Soleil in casa? ⚰️ #gfvip pic.twitter.com/d4RwmaXRZy — solesupporter (@solesupporter) December 24, 2021

Alex Belli: il testo di ‘Bella’ (Soleil)

“La parola bella è nata insieme a lei

Col suo corpo e con i piedi scalzi e voi

Questo è un volo che afferrerei e stringerei

Ma sale su l’inferno a stringere me

Tanti auguri a voi grandi fratelloni

Con quale cuore prego ancora Cinecittà

C’è qualcuno che le scaglierà la nomination

Sia cancellato dalla faccia della terra!

Volesse la Ricciarelli, la vita passerei

Con le mie dita tra i capelli di Soleil”.

Il sequel del Man al GF Vip?

Criticatissimo quando era nella casa del GF Vip, adesso però molti detrattori di Alex Belli hanno cambiato idea e c’è addirittura chi dice di sentire la sua mancanza. Niente paura, perché Alex potrebbe tornare al centro delle dinamiche del reality di Canale 5 anche senza vestire nuovamente i panni del concorrente. Infatti secondo Gabriele Parpiglia, Delia Duran potrebbe varcare la porta rossa e diventare una vippona. Se così dovesse essere ovviamente Belli sarebbe nuovamente al centro di questo ‘game’. Vi piace l’idea della Pantera del Sud America al GFVip?

La Nuova Concorrente sarà Delia Duran (moglie di Alex), ora manca il ragazzo con cui pomiciare per chiudere il cerchio di questa Soap Opera de Noantri.. #GFVIP — AXEMII (@axemii_ap) December 24, 2021