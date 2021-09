Alex Belli sarà uno dei vipponi della prossima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e proprio in queste settimane è stato protagonista di un botta e risposta super trash a suon di lettere inviate al settimanale DiPiù. Con chi? Ma ovviamente con sua moglie Delia Duran con cui convive ormai da tempo. Insomma, è risaputo che i panni sporchi non si lavano in casa ma sul settimanale DiPiù. Giusto?

A scrivere la prima lettera è stato l’attore in tempi non sospetti:

“Delia, che bisogno hai di spiarmi? Con te sono un libro aperto. Mi sento continuamente messo sotto esame, come se dovessi sempre giustificarmi, e questo potrebbe scalfire il nostro amore. Non voglio correre questo pericolo. Io sono tuo e di nessun’altra. Non roviniamo tutto, non mettiamo in pericolo il nostro matrimonio per queste sciocchezze, queste tue paure senza senso”.

Alex Belli, Delia Duran gli chiede un figlio: “Sarebbe un sogno”

Accuse a cui Delia Duran ha così risposto:

“Visto che conosci questo mio lato fragile, invece di attaccarmi e criticarmi per la possessività che trovi eccessiva, cerca di essere più dolce, più comprensivo: voglio superarla con il tuo aiuto, non ho bisogno di critiche ma di sostegno. È arrivato il momento di parlarne seriamente: sarebbe un sogno, il perfetto coronamento del nostro amore. Un grande amore che non deve avere ombre”.

Il rapporto fra Alex Belli e Delia Duran sarà ovviamente al centro di una delle tante storie che affronterà Alfonso Signorini nel corso dei prossimi mesi. Lui l’accusa di essere troppo gelosa, lei gli chiede un figlio. Dopo esser usciti indenni da Temptation Island Vip, riusciranno ad uscire indenni anche dal Grande Fratello Vip? Si accettano scommesse.