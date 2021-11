Alex Belli questa settimana è stato al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip. Prima la tele-rissa con Aldo Montano, poi la dichiarazione d’amore a Soleil Sorge (con tanto di moglie col piede di guerra ed ex fidanzata alla riscossa) ed infine una battuta infelice su Manuel Bortuzzo.

Battuta che ha fatto risentire anche il padre del nuotatore, che ha così replicato via social: “Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile (sempre che tu ce l’abbia…).

Ora, a distanza di 24 ore, la famiglia dell’attore ha risposto alla polemica ed al “farweb”, giustificando il tutto con un bel: “Alex ha un fratello disabile”.

“Per chi non sa: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi. Lui ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata. È vicino a Manuel, ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici. Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel farweb”.