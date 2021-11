Nelle ultime due settimane Alex Belli era un disco rotto. L’attore continuava a ripetere di volere un confronto con la “moglie” Delia Duran. Ieri sera improvvisamente il bel tenebroso ha cambiato idea, arrivando a dire “non la voglio più vedere”.

“Ho detto una cosa forte oggi. Contro chi? Sulla situazione attuale. Ho detto una cosa fortissima, ma sono cose che ho dentro e che devo dire, altrimenti scoppio e quindi meglio che le dico tutte. Prima di partire ho detto a tutti i miei affetti ‘ragazzi qualsiasi cosa succeda, o sostenetevi, o sottraetevi. Non cadete nei tranelli che succedono’. La mia più grande paura era proprio quello che è successo. Quando hop visto i suoi occhi qui dentro mi sono detto ‘troppo preoccupata per sta roba qui’.

Allora oggi ho detto ‘non la voglio più vedere’. Voglio che lei stia nel suo mondo, non ha bisogno di stare qui. Lei ha da fare tante cose fuori tra banche, mutui, la cagnolina, la madre che non parla italiano. Ha un mondo a cui pensare ed è bene che stia lì. Adesso che la situazione nel game è balance non la voglio vedere. Poi quello che mi ha detto Sonia, che certe cose mi ledono”.