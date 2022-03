A Delia Duran e Alex Belli va riconosciuto il merito di aver portato in tv il tema dell’amore libero. Proprio come non c’è un solo orientamento, non esiste un unico modo di vivere la coppia, i legami sentimentali, passionali, le gelosie e le ‘amicizie speciali’. In una televisione che ancora oggi continua a propinarci la famiglia del Mulino Bianco, i due gieffini hanno raccontato pubblicamente quello che in privato fanno tantissime coppie dall’alba dei tempi.

Proprio di coppie aperte, libere e di amori “alchemici” è tornata a parlare Delia subito dopo la puntata di giovedì del GF Vip. La compagna di Alex Belli ha detto a Manila e Miriana di conoscere un’altra coppia famosa che praticherebbe l’amore libero.

Delia: “Giucas e Valeria se per me praticano l’amore libero”

“Secondo me c’è un’altra coppia conosciuta – a parte me e Alex – che segue l’amore libero. Giucas e Valeria. Valeria ha accettato in tutte le sue sfaccettature. Lui ha un figlio con un’altra. Lei l’ha accettato nel bene e nel male capite? Tanto di cappello per il comportamento. Lei non è una che lo giudicherà mai. Anche perché lui è uno che gioca e fa tutto però ha un suo pensiero. Quindi loro per me praticano l’amore libero”.

Manila Nazzaro e Miriana Trevisan hanno espresso qualche perplessità sul discorso di Delia: “Ma sei sicura? Comunque no quello del figlio da un’altra donna dovrebbe essere stata un’eccezione“.

Alex Belli e l’amore libero.

“Questo tipo di amore non ha costrizioni e forzature, ognuno gioca a carte scoperte con il partner. Così io ho fatto con Delia, fin da subito lei mi ha detto ‘questa sono io’ e lo stesso ho fatto con lei. […] Se ho condiviso l’amore con un uomo? Sì l’abbiamo condiviso, ho condiviso una grandissima complicità. L’amore Alfo è libero e non ha confine di genere. Noi abbiamo lottato tanti anni, io vengo anche dal mondo della moda. Poi qui con noi c’è un grande esempio ed è quello di Giacomo Urtis. Molte persone hanno lottato per questo tipo di libertà, che è stata conquistata dopo molto tempo. Io vivo in un mondo libero e non ho assolutamente problemi a testimoniare la mia esperienza”.

“L’amore libero” raccontato da Alex ha suscitato parecchie reazioni all’interno della Casa: i VIP non hanno molto apprezzato alcune esternazioni… e comprendono molto poco alcuni perché dietro ai comportamenti di Alex e Delia. #GFVIP pic.twitter.com/K6hXcA3S1J — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022