Alex Belli e Delia Duran svelano il sesso del bebè in arrivo

Alex Belli e Delia Duran, solo qualche settimana fa, hanno ufficialmente annunciato a Verissimo di aspettare un figlio. In una recente intervista a Storie al bivio, ospiti da Monica Setta, hanno svelato il sesso del bebé e i possibili nomi. La coppia aspetta un maschietto e sta considerando di chiamarlo Gabriel o Roberto, in onore del papà di Alex. La nascita è prevista per il 31 marzo prossimo.

Da cinque anni, Alex e Delia cercavano di diventare genitori e avevano anche pensato di ricorrere alla fecondazione assistita. Secondo i due, il loro miracolo è avvenuto dopo un viaggio a Napoli, dove Delia si è seduta su una particolare “sedia della fertilità” nei quartieri spagnoli. Poco dopo, la Duran ha scoperto di essere incinta. Non hanno mai utilizzato trattamenti specifici, ma hanno sempre continuato a sperare.

Dopo due settimane di ritardo, Delia si è sentita stanca e ha deciso di fare un test di gravidanza, ottenendo conferma di essere in dolce attesa da oltre tre settimane. Sebbene il bambino non sia ancora nato, i futuri genitori stanno già vivendo intense emozioni, e uno dei momenti più toccanti è stato quando hanno potuto ascoltare il battito cardiaco del piccolo durante l’ecografia.